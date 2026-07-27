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Силовые структуры
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10:42, 27 июля 2026 (обновлено: 10:51, 27 июля 2026)Силовые структуры

Обманувшего нескольких пенсионерок курьера задержали в российском регионе

На Сахалине полиция задержала курьера мошенников
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Сахалине полиция задержала 19-летнего жителя Приморского края, который стал курьером мошенников и участвовал в обмане трех пенсионерок. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В отношении него возбудили уголовное дело. Молодой человек арестован. Фигуранта задержали с поличным в Холмске при попытке получить от очередной пожилой женщины 1,6 миллиона рублей под предлогом «повышения пенсионных выплат».

В июле в полицию Южно-Сахалинска поступило несколько заявлений от пенсионерок, ставших жертвами мошенников. Злоумышленники под разными предлогами убеждали людей снять все сбережения и передать их курьеру. В результате 85-летняя женщина потеряла более трех миллионов рублей, а 74-летняя и 79-летняя — более миллиона рублей каждая.

Ранее в Москве суд приговорил к 2,5 года условно приемную дочь актрисы и певицы Алены Кравец по делу о мошенничестве.

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