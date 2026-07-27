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12:19, 27 июля 2026 (обновлено: 12:36, 27 июля 2026)Силовые структуры

Жениху вонзили нож в сердце на свадьбе в российском регионе

В Красноярском крае зарезали жениха на свадьбе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ачинске Красноярского края жениху вонзили нож в сердце на свадьбе. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, свадьбу молодожены отмечали в кафе, где по соседству другие люди праздновали юбилей. Между компаниями произошел конфликт. Жених заступился за лучшего друга, в ответ на что оппонент достал нож.

Мужчину госпитализировали. Ему провели сложную операцию, и он пришел в себя, однако через несколько дней состояние стало ухудшаться. Его санавиацией доставили в Красноярск, однако спасти так и не смогли. Напавший сам сдался полиции.

Ранее сообщалось, что в Котласе мужчина с двумя ножами напал в подъезде на мать возлюбленной.

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