Жениху вонзили нож в сердце на свадьбе в российском регионе

В Красноярском крае зарезали жениха на свадьбе

В Ачинске Красноярского края жениху вонзили нож в сердце на свадьбе. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, свадьбу молодожены отмечали в кафе, где по соседству другие люди праздновали юбилей. Между компаниями произошел конфликт. Жених заступился за лучшего друга, в ответ на что оппонент достал нож.

Мужчину госпитализировали. Ему провели сложную операцию, и он пришел в себя, однако через несколько дней состояние стало ухудшаться. Его санавиацией доставили в Красноярск, однако спасти так и не смогли. Напавший сам сдался полиции.

Ранее сообщалось, что в Котласе мужчина с двумя ножами напал в подъезде на мать возлюбленной.