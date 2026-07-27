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13:27, 27 июля 2026 (обновлено: 14:22, 27 июля 2026)Забота о себе

Засиживающаяся в офисе девушка нашла оригинальный способ двигаться больше

Metro: Журналистка начала ходить по офису в рабочий день и стала чувствовать себя лучше
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DG FotoStock / Shutterstock / Fotodom

Журналистка Элеанор Нойс, часто засиживающаяся на работе, нашла оригинальный способ двигаться больше и удивилась результатам. О своем эксперименте она рассказала изданию Metro.

По словам Нойс, из-за особенностей работы ей часто трудно достичь желанной цифры в 10 тысяч шагов в день — от компьютера она раньше вставала лишь для того, чтобы сходить в туалет или заварить чай. Однако недавно девушка узнала о методе «триггерной точки», который может помочь офисным работникам больше двигаться. «Концепция предполагает выбор различных "баз" в офисе — например, кофемашины, принтера или шкафа с канцелярскими принадлежностями — и использование их в качестве мотивации для небольшой прогулки», — объяснила журналистка.

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Нойс добавила, что начала ходить по периметру офиса каждый раз, когда она видит «базу» — для нее ею стал чайник. Она призналась, что быстро заметила первые результаты. Эксперимент позволил ей в первый же день почувствовать себя более бодрой и продуктивной. Девушка переживала, что потеряет концентрацию на рабочей задаче из-за того, что отвлеклась, но вместо этого начала лучше справляться с работой. «Пять минут ходьбы приравниваются к дополнительным пятистам шагам. Если вы проделаете это упражнение четыре раза, то сможете сделать дополнительные две тысячи шагов», — подсчитала Нойс.

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