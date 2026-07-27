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14:22, 27 июля 2026 (обновлено: 14:23, 27 июля 2026)Ценности

Россиянкам назвали самый модный летний образ

Стилист Александр Рогов назвал сочетание бирюзовой и розовой одежды самым модным летом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @karishkabalaban

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам самый модный летний образ в 2026 году. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам эксперта, наиболее актуальным в текущем сезоне стало сочетание бирюзовой и нежно-розовой одежды. «Образы получаются нежными и романтичными!» — охарактеризовал он данную комбинацию.

При этом специалист отметил, что можно добавить к указанным нарядам контрастные аксессуары, например синие туфли или бордовую сумку.

Ранее в июле Рогов также назвал беспроигрышный летний образ в 2026 году.

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