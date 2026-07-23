Россиянкам назвали беспроигрышный летний образ

Стилист Рогов назвал сочетание прямых джинсов и простой футболки беспроигрышным

Российский стилист и ведущий Александр Рогов назвали беспроигрышный летний образ в 2026 году. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам эксперта, самым модным и универсальным в текущем сезоне стало сочетание прямых классических джинсов и простой однотонной футболки, майки или рубашки. При этом он проиллюстрировал свой пост кадрами со знаменитостями, которые демонстрировали подобные наряды.

На фото в том числе позировали актрисы Зендея и Марго Робби и манекенщица и телезвезда Кендалл Дженнер. Звезды носили белые, черные и голубые топы и рубашки и голубые и синие джинсы в комбинации с вьетнамками, балетками и кроссовками.

Ранее в июле сообщалось, что популярный в 1970-х годах предмет гардероба стал трендом лета 2026 года.