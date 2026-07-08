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17:07, 8 июля 2026Ценности

Популярный в 70-х предмет гардероба стал трендом лета

Vogue: Популярные в 70-х белые блузки в стиле бохо стали трендом лета
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Look Studio / Shutterstock / Fotodom

Популярный в 1970-х годах предмет гардероба стал трендом лета 2026 года. Об этом сообщает журнал Vogue.

Речь идет о белых блузках в стиле бохо, украшенных кружевом, вышивкой или воланами. Подобные вещи в прошлом популяризировала англо-французская актриса и певица Джейн Биркин.

В настоящее время указанные изделия появились в коллекциях многих известных брендов, в том числе Ulla Johnson, Zimmermann и Isabel Marant. «Это доказывает, что романтичная и в то же время элегантная блузка станет идеальной альтернативой классической футболке в этом сезоне, не потеряв своего очарования даже спустя сорок лет», — отметили журналисты.

Ранее в июле сообщалось, что популярные в 1970-х платья также вернулись в моду летом 2026 года.

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