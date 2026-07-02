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13:18, 2 июля 2026Ценности

Платья из 70-х вернулись в моду

Vogue: Популярные в 70-х платья в стиле бохо и вязанные крючком вернулись в моду летом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Популярные в 1970-х платья вернулись в моду летом 2026 года. Об этом сообщает журнал Vogue.

В текущем сезоне актуальными оказались указанные предметы гардероба в стиле бохо, характеризующиеся насыщенными цветами, яркими принтами и наличием рюшей и бахромы. Также в число трендов вошли связанные крючком варианты, изделия длины мини и платья фасона «халтер» (платья с открытой спиной и плечами, у которых ворот завязывается или крепится на шее на манер петли, — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, журналисты внесли в список прозрачные платья, например, из шифона или кружева. Отмечается, что в прошлом подобные вещи популяризировала певица Шер.

В мае редакторы журнала Vogue также назвали самое модное платье на лето 2026 года.

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