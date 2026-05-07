Названо самое модное платье на лето

Vogue назвал минималистичное платье без рукавов самым модным на лето

Редакторы журнала Vogue назвали самое модное платье на лето 2026 года. Материал появился на сайте издания.

Речь идет о данных нарядах в минималистичном стиле с простым круглым вырезом и лаконичным кроем. Они лишены чрезмерного декора, рукавов и сложных деталей и получили название «платье в три отверстия» — для рук и головы.

Отмечается, что подобные предметы гардероба были особенно популярны в 1990-е годы в том числе благодаря брендам Helmut Lang и Calvin Klein. В настоящее время указанные фасоны включили в свои коллекции марки Gucci, Miu Miu и Prada. При этом журналисты посоветовали выбирать платья нейтральных оттенков длины мини или до колена.

