Ценности
13:46, 7 мая 2026

Названо самое модное платье на лето

Vogue назвал минималистичное платье без рукавов самым модным на лето
Алина Гостева
Фото: Andrij Garry / Shutterstock / Fotodom

Редакторы журнала Vogue назвали самое модное платье на лето 2026 года. Материал появился на сайте издания.

Речь идет о данных нарядах в минималистичном стиле с простым круглым вырезом и лаконичным кроем. Они лишены чрезмерного декора, рукавов и сложных деталей и получили название «платье в три отверстия» — для рук и головы.

Отмечается, что подобные предметы гардероба были особенно популярны в 1990-е годы в том числе благодаря брендам Helmut Lang и Calvin Klein. В настоящее время указанные фасоны включили в свои коллекции марки Gucci, Miu Miu и Prada. При этом журналисты посоветовали выбирать платья нейтральных оттенков длины мини или до колена.

В апреле сообщалось, что ставший мечтой девушек в 2007 году наряд вернется в моду летом 2026 года.

