Бывший СССР
19:34, 30 мая 2026

На ЗАЭС рассказали об угрозе из-за атак ВСУ

Черничук: Любой удар ВСУ по ЗАЭС может привести к полному выходу станции из строя
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Любой удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может привести к полному выходу станции из строя. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает РЕН ТВ в Telegram.

«В машзале находится основная единица оборудования — наша турбина, турбогенератор. Это очень нежная и капризная конструкция. (...) Любое повреждение может привести к выходу из строя этого агрегата и потере всего блока», — объяснил Черничук.

Он уточнил, что в момент атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ в машинном зале персонала не было. Технологическое оборудование также не пострадало.

30 мая украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией. В результате удара беспилотника в стене энергоблока возникла дыра.

