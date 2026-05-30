18:13, 30 мая 2026

Стало известно о последствиях первого целенаправленного удара ВСУ по Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев: Дрон ВСУ ударил по зданию Запорожской АЭС, возникла дыра
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока №6 возникла дыра.

Днем 30 мая украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией, приводит пресс-служба корпорации слова Лихачева. Украинский дрон управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание.

Обошлось без пострадавших и критических разрушений, указано в релизе. В настоящее время все системы ЗАЭС работают в штатном режиме, нарушений технологических процессов не отмечено. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения не превышает установленных норм.

Специалисты проводят необходимое обследование места ЧП, ситуация под полным контролем, заявили в «Росатоме». Там назвали подобные удары по объектам атомной энергетики крайне безответственными, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.

