Стало известно об украинской атаке на город-спутник АЭС

ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС — Энергодар

В Запорожской области Вооруженный силы Украины (ВСУ) атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Глава региона сообщил, что ВСУ наносят удары по Каменке-Днепровской и Энергодару. Фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры, информации по страдавших пока не поступало. Балицкий отметил, что сохраняется угроза повторных ударов, в небе над муниципалитетами высокая активность дронов противника.

