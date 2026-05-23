14:16, 23 мая 2026Россия

Стало известно об украинской атаке на город-спутник АЭС

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Запорожской области Вооруженный силы Украины (ВСУ) атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Глава региона сообщил, что ВСУ наносят удары по Каменке-Днепровской и Энергодару. Фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры, информации по страдавших пока не поступало. Балицкий отметил, что сохраняется угроза повторных ударов, в небе над муниципалитетами высокая активность дронов противника.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло число погибших и пострадавших в результате ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске.

