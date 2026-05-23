Колледж в Старобельске повторно атаковали беспилотники ВСУ

Мирошник: Беспилотники ВСУ вновь атаковали колледж в Старобельске

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько раз повторно атаковали общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР), где продолжается спасательная операция. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам Мирошника, во время угрозы с воздуха спасательные группы получают команду «воздух» и вынуждены уходить в укрытия. В это же время силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы ведут работу по сбиванию беспилотников.

Несмотря на обстановку, спасательные работы на месте продолжаются.

22 мая украинские войска нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Местонахождение 11 студентов до сих пор неизвестно.