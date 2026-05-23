Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 23 мая 2026Бывший СССР

Колледж в Старобельске повторно атаковали беспилотники ВСУ

Мирошник: Беспилотники ВСУ вновь атаковали колледж в Старобельске
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Глава ЛНР Леонид Пасечник / РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько раз повторно атаковали общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР), где продолжается спасательная операция. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам Мирошника, во время угрозы с воздуха спасательные группы получают команду «воздух» и вынуждены уходить в укрытия. В это же время силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы ведут работу по сбиванию беспилотников.

Несмотря на обстановку, спасательные работы на месте продолжаются.

22 мая украинские войска нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Местонахождение 11 студентов до сих пор неизвестно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колледж в Старобельске повторно атаковали беспилотники ВСУ

    Фицо обвинил Европу в лицемерии по отношению к России

    Два человека пропали в горах российского региона

    Дочь легендарного дрессировщика попала в реанимацию во время отпуска

    Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

    Стали известны подробности подготовки покушения на семью Трампа

    Страховщики предупредили о последствиях роста случаев страхового мошенничества

    Выросло количество погибших и пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску

    Установлены имена погибших и пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

    В стране НАТО взорвался БПЛА неизвестного происхождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok