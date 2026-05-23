Глава ЛНР рассказал о разыскиваемых студентах Старобельского колледжа

Пасечник: Местонахождение 11 студентов колледжа в Старобельске неизвестно

Местонахождение 11 студентов колледжа в Старобельске до сих пор неизвестно. Об этом заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

«Общее количество пострадавших — 48 человек. Еще остается неизвестным местонахождение 11 студентов», — написал он.

По его словам, на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Ранее Пасечник рассказал, что число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в ЛНР возросло до 10.

Украинские войска нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После атаки десятки человек получили травмы различной степени тяжести. В России назвали произошедшее терактом и заявили, что готовят обращения в ООН и ОБСЕ.

