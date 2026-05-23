09:42, 23 мая 2026

Верку Сердючку раскритиковали в сети за песни на русском языке в Европе

Екатерина Улитина
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, раскритиковали на Украине после концертов в Европе, где артист исполнял песни на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Певец приехал в Европу, чтобы поддержать украинских артистов на Евровидении. Затем он отправился в тур, который, как утверждается, был согласован с властями Украины при условии продвижения украинской культуры и языка.

Во время выступлений в Варшаве Сердючка исполнила старые русскоязычные хиты, которым активно подпевал зал. Видео с концертов быстро разошлись по соцсетям и вызвали волну критики со стороны украинских пользователей. В сети артиста обвинили в лицемерии и популяризации русской культуры. Некоторые комментаторы также призвали запретить Данилко возвращаться на Украину.

Ранее стало известно, что Андрей Данилко проводит закрытые корпоративы, в том числе перед российскими зрителями. По данным источника, выступления происходят в обход ограничений со стороны украинских властей.

