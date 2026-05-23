В российском регионе задержали старт забега из-за атаки БПЛА

В Перми из-за атаки БПЛА задержали старт забега, спортсмены укрылись на парковке

В Перми из-за атаки БПЛА задержали старт полумарафона, спортсмены укрылись на подземной парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что мероприятие должно было начаться сегодня утром (в 7:30 по московскому времени), однако за полчаса до старта его перенесли из-за введения режима беспилотной опасности.

Полтора часа спустя забег возобновили, спортсменов пригласили забрать стартовые пакеты и подготовиться к забегу, однако некоторые участники отказались, так как из-за атаки даже не поехали к месту старта.

По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, несколько беспилотников сбито на подлете силами Минобороны, пострадавших нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 23 мая атаковали беспилотниками Рязанскую область. В одном из муниципальных округов обломки беспилотника попали на территорию промышленного объекта.