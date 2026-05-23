10:39, 23 мая 2026

Мостовой оценил переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил переход сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в сборную Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-игрок отметил, что полностью поддерживает юного спортсмена. «Что он сделал неправильного? Во многих видах спорта люди переходят в другие страны, чтобы пробиться на какие-то соревнования», — заявил Мостовой.

Ранее смену спортивного гражданства Александром Плющенко объяснил переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе. Он отметил, подобные решения всегда принимают родители несовершеннолетнего спортсмена.

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

