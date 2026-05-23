Пасечник: Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 10
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске возросло. Об этом заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

«Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались — число жертв возросло до десяти», — сообщил он.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.

Российские власти заявили о намерении добиваться международной реакции. В частности, готовятся обращения в ООН и ОБСЕ.

Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на удар ВСУ.

