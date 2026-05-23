10:07, 23 мая 2026

Гарри Каспаров объявлен в международный розыск

Екатерина Улитина
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом) объявлен в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам суда, имеющимся у издания, Каспаров с 1 декабря 2025 года объявлен в межгосударственный розыск. Причиной стали подозрения в оправдании терроризма и уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Каспарова. Также сообщалось, что фигурантами дела являются Михаил Ходорковский, Михаил Касьянов и Дмитрий Гудков.

