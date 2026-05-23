10:32, 23 мая 2026

Мема раскритиковал требование главы финского МИД к России
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Элина Валтонен

Член партии «Альянс свободы» Финляндии Армандо Мема раскритиковал требование главы финского МИД Элины Валтонен к России. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Элина, Финляндия становится угрозой для России после вступления в НАТО», — заявил политик.

Мема отмечает, что Россия не предоставляет угрозу миру. По его словам, сейчас есть доказательства того, что НАТО провоцирует войны в мире.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров совместно выбрать формат диалога с Россией. Политик добавил, что переговоры с Москвой соответствуют интересам стран Европы.

