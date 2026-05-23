Стоимость интимных услуг в Москве выросла после отключения горячей воды

Московские проститутки просят заплатить больше или отказываются выезжать к клиентам, если в их квартире нет горячей воды. На колебания стоимости интимных услуг из-за ремонта теплосетей обратил внимание Telegram-канал Mash.

Издание сообщает, что для клиентов, которые не могут обеспечить доступ к горячей воде, ценник за услуги вырос в полтора раза. «Альтернативой предлагают ограниченный тариф, чтобы не запачкаться и обойтись без душа», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что плановые отключения горячей воды в Москве начались с 13 мая. Воду отключают на 10 дней, чтобы провести ремонт и подготовить коммуникации к следующему отопительному сезону.