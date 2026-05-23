Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:58, 23 мая 2026Из жизни

Стоимость интимных услуг в Москве выросла после отключения горячей воды

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

Московские проститутки просят заплатить больше или отказываются выезжать к клиентам, если в их квартире нет горячей воды. На колебания стоимости интимных услуг из-за ремонта теплосетей обратил внимание Telegram-канал Mash.

Издание сообщает, что для клиентов, которые не могут обеспечить доступ к горячей воде, ценник за услуги вырос в полтора раза. «Альтернативой предлагают ограниченный тариф, чтобы не запачкаться и обойтись без душа», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что плановые отключения горячей воды в Москве начались с 13 мая. Воду отключают на 10 дней, чтобы провести ремонт и подготовить коммуникации к следующему отопительному сезону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске выросло

    Россияне пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

    В США назвали путь к восстановлению отношений с Россией

    Доктор Мясников назвал красные флаги при головной боли

    Переговоры Путина и Си Цзиньпина послали один сигнал об изменении роли США в мире

    Россиянин сделал на отдыхе «голивудскую улыбку» и переделал ее за 1,5 миллиона рублей

    Три человека выпали из лодки на Енисее

    Сергей Давидадзе одержал победу на II этапе RDS Open

    Стоимость интимных услуг в Москве выросла после отключения горячей воды

    Мостовой оценил переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok