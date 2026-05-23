Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
11:14, 23 мая 2026Путешествия

Россиянин сделал на отдыхе «голивудскую улыбку» и переделал ее за 1,5 миллиона рублей

Петербуржец в Стамбуле сделал голливудскую улыбку, после чего удалил зубы
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Петербуржец Никита, отдыхая в Стамбуле, сделал «голливудскую улыбку», после чего удалил зубы в России за 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Житель Петербурга изначально планировал лишь подлечить кариес, однако местный врач предложил полное изменение зубов как у кинозвезд за 200 тысяч рублей. Процедура шла около пяти часов, и Никита во время этого испытывал сильную боль.

Первые проблемы начались по приезде в Россию: челюсть и суставы начали болеть. Тогда он решил вернуться в Турцию еще на одну процедуру, однако боль стала только сильнее. После этого он обратился к врачам в России, которые обнаружили ряд нарушений в полости рта петербужца после процедур в Турции.

«Сейчас петербуржец носит временные коронки и регулярно их меняет, чтобы корректировать прикус. Лечение уже встало ему в 1,5 миллиона рублей», — пишут журналисты.

Ранее российские туристы начали жаловаться на стоимость услуг в Турции. В особенности их расстраивают цены вне отелей.

