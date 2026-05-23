11:45, 23 мая 2026Мир

Положение Израиля в переговорах с Ираном сравнили с изгнанием из бизнес-класса в эконом

NYT: Администрация США фактически исключила Израиль из переговоров с Ираном
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: Hybrid Gfx / Shutterstock / Fotodom  

Израиль был практически полностью исключен из процесса переговоров между США и Ираном. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников.

По словам источников издания, Израиль ранее активно участвовал в переговорном процессе, но после того, как американская администрация изменила подход, страну фактически отрезали от информации о переговорном процессе. В результате израильские власти вынуждены получать данные через региональные контакты и собственные разведывательные каналы.

Собеседники издания сравнили сегодняшнее положение Израиля в переговорах с изгнанием из бизнес-класса в эконом. «Это может иметь потенциально серьезные последствия для Израиля, особенно для премьер-министра (Биньямина Нетаньяху), которому в этом году предстоит непростая борьба за переизбрание», — отмечается в статье.

Ранее президент США и премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху провели напряженный телефонный разговор. Американский лидер пытался убедить Нетаньяху отказаться от дальнейшей эскалации с Тегераном.

