В Лондоне открылась выставка картин кисти Уинстона Черчилля

В Лондоне выставили более 60 полотен кисти Уинстона Черчилля

В Лондоне открылась крупнейшая за 60 лет выставка картин кисти бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

По данным агентства, большинство выставленных на выставке The Wallace Collection («Собрание Уоллеса») картин находятся в частных коллекциях. Это крупнейшая экспозиция работ Черчилля с момента его ухода из жизни. Она позволяет проследить весь творческий путь одного из самых знаменитых политиков Великобритании с первой мировой войны, когда он увлекся живописью, и до конца его дней.

Куратор выставки Люси Дэвис в беседе с журналистами отметила, что подход Черчилля к живописи напоминал энергичность его политической жизни. Его путь в искусстве начинался осторожно, но в итоге ему удалось выработать свой смелый визуальный язык.

Уинстон Черчилль начал заниматься живописью вскоре после провала Дарданелльской операции в Первой мировой войне в 1915 году, которая была разработана по его плану. Живописью он пытался успокоить нервы после крупного поражения Великобритании и Франции в боях с Османской империей.

Среди представленных картин «Портрет сэра Джона Лавери в его студии», а также пейзажи и изображения штабов и казарм. Ирландский живописец был наставником политика. Уинстон Черчилль часто работал в лондонской студии Джона Лавери.

