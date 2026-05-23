Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:43, 23 мая 2026Культура

В Лондоне открылась выставка картин кисти Уинстона Черчилля

В Лондоне выставили более 60 полотен кисти Уинстона Черчилля
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В Лондоне открылась крупнейшая за 60 лет выставка картин кисти бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, большинство выставленных на выставке The Wallace Collection («Собрание Уоллеса») картин находятся в частных коллекциях. Это крупнейшая экспозиция работ Черчилля с момента его ухода из жизни. Она позволяет проследить весь творческий путь одного из самых знаменитых политиков Великобритании с первой мировой войны, когда он увлекся живописью, и до конца его дней.

Куратор выставки Люси Дэвис в беседе с журналистами отметила, что подход Черчилля к живописи напоминал энергичность его политической жизни. Его путь в искусстве начинался осторожно, но в итоге ему удалось выработать свой смелый визуальный язык.

Уинстон Черчилль начал заниматься живописью вскоре после провала Дарданелльской операции в Первой мировой войне в 1915 году, которая была разработана по его плану. Живописью он пытался успокоить нервы после крупного поражения Великобритании и Франции в боях с Османской империей.

Среди представленных картин «Портрет сэра Джона Лавери в его студии», а также пейзажи и изображения штабов и казарм. Ирландский живописец был наставником политика. Уинстон Черчилль часто работал в лондонской студии Джона Лавери.

Ранее Парижский музей Орсе открыл выставку картин, украденных нацистами в годы Второй мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колледж в Старобельске повторно атаковали беспилотники ВСУ

    Фицо обвинил Европу в лицемерии по отношению к России

    Два человека пропали в горах российского региона

    Дочь легендарного дрессировщика попала в реанимацию во время отпуска

    Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

    Стали известны подробности подготовки покушения на семью Трампа

    Страховщики предупредили о последствиях роста случаев страхового мошенничества

    Выросло количество погибших и пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску

    Установлены имена погибших и пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

    В стране НАТО взорвался БПЛА неизвестного происхождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok