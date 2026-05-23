Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 23 мая 2026Бывший СССР

Установлены имена погибших и пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Пасечник: Установлены имена 11 погибших после удара по колледжу в Старобельске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Установлены имена студентов, погибших и раненых в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске. Список в Telegram-канале опубликовал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

В нем значатся имена 11 погибших (8 девушек и 3 юноши), а также 41 пострадавшего с травмами различной степени тяжести. Местонахождение еще 10 студенток пока остается неизвестным.

«Регион и вся страна живут судьбами этих людей и болью их семей (...) Благодарю спасателей и врачей, которые уже больше суток без остановки помогают пострадавшим. Убийц и тех, кто их покрывает, не простим. За лицемерие и циничные высказывания западных стран о нашей трагедии им обязательно воздастся», — написал Пасечник.

Украинские войска нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в ЛНР утром 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В России назвали произошедшее терактом и заявили, что готовят обращения в ООН и ОБСЕ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колледж в Старобельске повторно атаковали беспилотники ВСУ

    Фицо обвинил Европу в лицемерии по отношению к России

    Два человека пропали в горах российского региона

    Дочь легендарного дрессировщика попала в реанимацию во время отпуска

    Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

    Стали известны подробности подготовки покушения на семью Трампа

    Страховщики предупредили о последствиях роста случаев страхового мошенничества

    Выросло количество погибших и пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску

    Установлены имена погибших и пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

    В стране НАТО взорвался БПЛА неизвестного происхождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok