Установлены имена погибших и пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Пасечник: Установлены имена 11 погибших после удара по колледжу в Старобельске

Установлены имена студентов, погибших и раненых в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске. Список в Telegram-канале опубликовал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

В нем значатся имена 11 погибших (8 девушек и 3 юноши), а также 41 пострадавшего с травмами различной степени тяжести. Местонахождение еще 10 студенток пока остается неизвестным.

«Регион и вся страна живут судьбами этих людей и болью их семей (...) Благодарю спасателей и врачей, которые уже больше суток без остановки помогают пострадавшим. Убийц и тех, кто их покрывает, не простим. За лицемерие и циничные высказывания западных стран о нашей трагедии им обязательно воздастся», — написал Пасечник.

Украинские войска нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в ЛНР утром 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В России назвали произошедшее терактом и заявили, что готовят обращения в ООН и ОБСЕ.

