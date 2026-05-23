13:50, 23 мая 2026

Созданная россиянкой ИИ-модель разрушила американскую семью

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Жительница США обвинила российскую AI-креаторшу Арину в том, что она разрушила ее семью. Об этом сообщает Telegram-канале SHOT.

По данным издания, созданная ИИ-модель Наоми, которая по легенде является кореянкой, живущей в США, вела соцсети и выкладывала сексуальный контент. Ее видео собирали тысячи поклонников и множество донатов. Мужчины платили виртуальной красотке за особо пикантный контент. Супруг американки так увлекся, что потратил на несуществующую любовницу большую часть семейного бюджета.

Возмущенная американка начала писать ИИ-модели оскорбления и обвинила ее в том, что та разрушила ее семью. Российская создательница Наоми попросила не впутывать ее в семейный конфликт.

Ранее глава немецкого ЦБ (Бундесбанка) Йоахим Нагель обвинил ИИ в разгоне инфляции.

