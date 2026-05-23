Стало известно количество находящихся под завалами колледжа в Старобельске человек

В ЛНР сообщили, что девять человек могут находиться под завалами колледжа

В Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщили, что девять человек могут находиться под завалами колледжа. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в МЧС сообщили, что под завалами общежития в Старобельске после атаки украинских дронов предварительно остаются девять человек.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.

Ранее сообщалось, что Захарова рассказала об отказе западных телеканалов приехать на место удара в ЛНР.