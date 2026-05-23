В Иране призвали создать «исламское НАТО»

В Иране заявили, что 57 мусульманских стран должны создать «исламское НАТО»

57 мусульманских стран должны создать «исламское НАТО» — по аналогии с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил специальный помощник министра внутренних дел Ирана Мохаммед-Хасан Нами, передает Iran International.

По его словам, такой блок, состоящий почти из 60 стран, сможет стать великой мировой державой. «Если бы [страны] объединились и сформировали то, что называлось бы "исламским НАТО"», — добавил Нами.

Чиновник также отметил, что такой блок выиграет благодаря наличию стратегически важных географических артерий, в частности, Ормузского пролива. Кроме того, еще одним преимуществом альянса Нами назвал его экономический потенциал.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что в обозримом будущем мировая экономика рискует столкнуться с сопоставимым со спадом 2008 года кризисом. Это произойдет, если Ормузский пролив останется закрытым до августа этого года.