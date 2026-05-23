В Турции туристов начали заставлять оформлять справки из-за укусов комаров

В Турции российских туристов начали заставлять оформлять справки из-за укусов комаров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, женщина летела с годовалым сыном из Антальи 15 мая. Сотрудники аэропорта увидели укусы комаров и посчитали это заразной сыпью, после чего отправили их на дополнительный осмотр в медпункт.

Там врач посветил фонариком ребенку в рот и выписал справку, за которую запросил 120 евро. По словам туристки, в медпункте была еще одна женщина с ребенком, которая не смогла расплатиться, так как нужной суммы у нее не оказалось.

Ранее россиян предупредили об опасной инфекции в Турции. Угрозой являются клещи-переносчики конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ).