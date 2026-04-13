Россиян предупредили об угрозе заражения конго-крымской лихорадкой в Турции

Россиян предупредили об опасной инфекции в Турции — угрозой являются клещи-переносчики конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Об этом рассказал РИА Новости профессор, руководитель кафедры биологии университета Газиосманпаша в провинции Токат Адем Кескин.

«В Турции официально с потеплением начался сезон клещей. Больше всего их на северо-востоке страны и на черноморском побережье», — сказал эксперт. Он рекомендовал туристам одеваться в закрытую одежду во время прогулок на природе, а также осматривать тело по возвращении.

По его словам, территории отелей и парков в популярных среди отдыхающих провинциях Мугла и Анталья обрабатывают от насекомых, поэтому риск заражения там минимален.

Тем не менее в 2025 году клещей замечали в Стамбуле и Анталье. Кроме того, в провинции Севас из-за ККГЛ не выжили 10 человек.

Ранее инфицированный клещ укусил российскую туристку в Таиланде. Это произошло на военном пляже.