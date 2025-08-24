Путешествия
Инфицированный клещ укусил российскую туристку в Таиланде

Shot: Инфицированный клещ укусил туристку из России на военном пляже в Таиланде
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: mai111 / Shutterstock / Fotodom  

Туристку из России укусил инфицированный клещ на военном пляже в Таиланде. Об этом сообщает Shot в своем Telegram.

Со слов россиянки, в один из дней отдыха они с семьей отправились на один из местных пляжей — на территории Королевских военно-морских сил Таиланда, который знаменит красивыми видами. Женщина расположилась на шезлонге, и, когда она загорала, ее кто-то укусил.

Россиянка рассказала, что сначала не придала этому значения, но с каждым днем место укуса росло. В России она уже обратилась к медикам. В больнице выяснилось, что ее укусил клещ и заразил боррелиозом. Россиянке назначили курс лечения.

Ранее другая россиянка вернулась из отпуска с опасной инфекцией из-за атаки клещей в Таиланде. Ее покусали на вилле в Патонге.

