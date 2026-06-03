Назван секрет перезагрузки роутера

SlashGear: Ротуер посоветовали перезагружать время от времени ради профилактики

Журналисты издания SlashGear посоветовали перезагружать или полностью выключать интернет-роутер регулярно ради профилактики. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы портала пошутили, что на роутеры либо никто не обращает внимания, так как они спокойно работают днями напролет, либо тратят много часов, чтобы их настроить. В целях бесперебойной работы интернет-машрутизаторов журналисты посоветовали регулярно перезагружать роутеры.

В материале не называет конкретная периодичность таких перезагрузок, но авторы уточнили, что это необязательно делать каждый день. Специалисты выяснили пользу от выключения устройств: перезагрузка позволяет перезапустить все системы и очистить накопившейся кэш. Также авторы назвали секрет перезагрузок — по их мнению, роутеры нужно отключать от сети минимум на 30 секунд ночью, когда никто не пользуется интернетом.

По словам журналистов, необязательно вставать и идти до роутера, чтобы физически выключить его от питания. Для этого можно воспользоваться приложением или настроить расписание — так устройство будет автоматически перезапускаться. В заключение специалисты попросили не путать перезагрузку с полным сбросом настроек — последнюю процедуру следует проводить только при проблемах с сетью.

Ранее специалисты издания XDA посоветовали для стабильности соединения подключать разные домашние гаджеты к разным сетям Wi-Fi. Для этого авторы рекомендовали завести две отдельные сети — с частотой 2,4 и 5 гигагерц.