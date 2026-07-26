Раскрыто число регионов со средней пенсией более 30 тысяч рублей

В 12 регионах России средний размер пенсии превышает 30 тысяч рублей

В 2026 году средний размер пенсии превышает 30 тысяч рублей в 12 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики. Еще год назад такой показатель наблюдался только в девяти регионах.

Так, в 2025 году более 30 тысяч рублей получали пенсионеры в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Камчатском крае, Якутии, Чукотке, Мурманской, Магаданской и Сахалинской областях. В этом году этот список пополнили Архангельская область, Республики Карелия и Коми.

Уточняется, что по всей России средний размер пенсии в июне 2026 года составил 25 402 рубля.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы нескольким категориям россиян повысят пенсии.