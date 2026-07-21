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15:56, 21 июля 2026Экономика

В Госдуме напомнили о повышении пенсии некоторым категориям россиян

Депутат Говырин: Нескольким категориям россиян повысят пенсии
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Нескольким категориям россиян повысят пенсии. Об этом напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его слова приводит RT.

С 1 августа Социальный фонд пересчитает страховые пенсии работавшим в 2025 году. Прибавка зависит от заработанных за этот год пенсионных баллов. При этом учитываться будет максимум три балла. В результате максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц. Тогда же, с 1 августа, на 17,3 процента вырастут накопительные пенсии, это повышение получат около 136 тысяч человек.

С 1 октября проиндексируют военные пенсии и выплаты бывшим сотрудникам силовых ведомств. Индексация составит четыре процента. «Бывшим летчикам и шахтерам доплаты пересматривают ежеквартально, ближайшие даты — 1 августа и 1 ноября», — уточнил Говырин.

Отдельный порядок действует для тех, кому исполняется 80 лет, напомнил депутат. «Фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается и достигает 19 169,38 рубля вместо 9584,69, дополнительно назначается надбавка за уход 1413,86 рубля. Перерасчет проводят с месяца, следующего за юбилеем», — рассказал Говырин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскрыла график повышения всех социальных выплат. Также она сообщила, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен составлять не менее 35 тысяч рублей.

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