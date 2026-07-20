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07:00, 20 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России раскрыли график повышения всех социальных выплат

Депутат Бессараб: С 1 августа будут повышены выплаты работающих пенсионеров
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

С 1 августа произойдет увеличение выплат работающих пенсионеров, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. График повышения всех социальных пособий депутат раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Бессараб рассказала, что в России ежегодно индексируются более 40 соцвыплат.

«С 1 января будут повышаться выплаты, касающиеся непосредственно заработной платы. Это, например, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам. Такие виды пособий зависят, в том числе, от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Поскольку минимальный размер оплаты труда у нас повышается 1 января, то эти выплаты будут повышены 1 января», — сообщила депутат.

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С 1 февраля, по словам парламентария, в России будут увеличены все социальные выплаты и льготы.

«Это материнский семейный капитал, пособия различного рода — по инвалидности, по нуждаемости. Все социальные выплаты повышаются наравне с пенсией. Например, страховая пенсия по старости на следующий год планируется к повышению дважды: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда. В этом году мы с 1 января однократно повышали. С 1 апреля будут повышены социальные выплаты», — поделилась политик.

Также Бессараб добавила, что с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров.

«С 1 октября повышаются пенсии военнослужащих, а также увеличивается денежное довольствие военнослужащих. Также зачастую с 1 октября проходит повышение заработных плат у работников силового блока, государственных служащих», — заключила она.

Таким образом, у нас ежегодно идет повышение, но какое-то особенное повышение мы сейчас не обсуждаем

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

Ранее Бессараб сообщила, что к 2030 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен составлять не менее 35 тысяч рублей. Она добавила, что поэтапная работа по этому направлению идет.

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