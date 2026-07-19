В России высказались об увеличении МРОТ

Депутат Бессараб: К 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тысяч рублей

К 2030 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен составлять не менее 35 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен быть не менее 35 тысяч рублей. Мы поэтапно идем к этой величине», — отметила Бессараб.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что ключевыми факторами, которые будут определять динамику заработных плат в 2026–2027 годах, станут дефицит квалифицированных специалистов и повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).

По словам эксперта, именно эти два обстоятельства будут оказывать влияние на рост зарплат не только в номинальном, но и в реальном выражении — с учетом инфляции.

