Россиянам назвали влияющие на рост зарплат в 2027 году факторы

Доцент Балынин: Увеличение МРОТ повлияет на рост зарплат в 2027 году

Ключевыми факторами, которые будут определять динамику заработных плат в 2026–2027 годах, станут дефицит квалифицированных специалистов и повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такой прогноз в беседе с ТАСС озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, именно эти два обстоятельства будут оказывать влияние на рост зарплат не только в номинальном, но и в реальном выражении — с учетом инфляции.

Балынин добавил, что средняя заработная плата в стране продолжит увеличиваться в 2026 году и последующие периоды, однако темпы роста будут постепенно замедляться. Вместе с тем, как подчеркнул экономист, они сохранятся на уровне, превышающем инфляционные показатели.

Ранее стало известно, что россияне с высоким доходом — свыше 150 тысяч рублей в месяц — быстрее остальных сотрудников приступают к работе.