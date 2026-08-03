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Силовые структуры
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10:09, 3 августа 2026 (обновлено: 10:21, 3 августа 2026)Силовые структуры

Готовивший теракт у российской прокуратуры иностранец попал на видео

ФСБ показала задержание готовившего теракт у прокуратуры в Пятигорске мужчину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание готовившего теракт у прокуратуры в Пятигорске иностранца из страны Центральной Азии попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал «РЕН ТВ» в Telegram-канале.

На видео показано, как вооруженные правоохранители выпрыгивают из машины, подбегают к фигуранту с пакетами, кладут его на землю и надевают наручники. После задержания сотрудники ФСБ сняли содержимое пакетов — внутри оказались компоненты для изготовления взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что задержанный — мужчина 2001 года рождения. Он сторонник запрещенной в России международной террористической организации (МТО). Мужчина действовал при координации функционера из Сирии.

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