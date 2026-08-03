ФСБ предотвратила теракт у прокуратуры в российском городе

В Пятигорске ФСБ поймала иностранца из Центральной Азии, готовившего теракт у прокуратуры

В Пятигорске ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры и задержала гражданина одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигурант — мужчина 2001 года рождения. Он сторонник запрещенной в России международной террористической организации (МТО).

По данным правоохранителей, мужчина действовал при координации функционера из Сирии. Он планировал совершить взрыв дистанционно у здания городской прокуратуры. Он разведал территорию, купил необходимые для изготовления бомбы компоненты, а после теракт планировал уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

Ранее ФСБ показала задержание 63-летнего мужчины, готовившего в Белгороде теракт против одного из чиновников из Харьковской области.