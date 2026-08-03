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Силовые структуры
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09:52, 3 августа 2026 (обновлено: 10:10, 3 августа 2026)Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт у прокуратуры в российском городе

В Пятигорске ФСБ поймала иностранца из Центральной Азии, готовившего теракт у прокуратуры
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Пятигорске ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры и задержала гражданина одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигурант — мужчина 2001 года рождения. Он сторонник запрещенной в России международной террористической организации (МТО).

По данным правоохранителей, мужчина действовал при координации функционера из Сирии. Он планировал совершить взрыв дистанционно у здания городской прокуратуры. Он разведал территорию, купил необходимые для изготовления бомбы компоненты, а после теракт планировал уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

Ранее ФСБ показала задержание 63-летнего мужчины, готовившего в Белгороде теракт против одного из чиновников из Харьковской области.

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