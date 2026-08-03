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10:51, 3 августа 2026 (обновлено: 10:53, 3 августа 2026)Спорт

Медведев поднялся на одну позицию вверх в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с седьмого на шестое место в рейтинге АТР
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Toby Melville / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию вверх в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на сайте организации.

Медведев поднялся с седьмого на шестое место. Возглавляет рейтинг итальянец Янник Синнер. На втором месте идет испанец Карлос Алькарас, замыкает тройку ведущих игроков немец Александр Зверев.

Помимо Медведева, в ведущей сотне теннисистов присутствуют еще два россиянина. 16-ю позицию в рейтинге занимает Андрей Рублев, Карен Хачанов идет 39-м.

В чемпионской гонке АТР Медведев находится на пятом месте. Восемь сильнейших теннисистов попадут на итоговый турнир сезона АТР, который пройдет с 15 по 22 ноября в итальянском Турине.

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