Медведев поднялся на одну позицию вверх в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с седьмого на шестое место в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию вверх в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на сайте организации.

Медведев поднялся с седьмого на шестое место. Возглавляет рейтинг итальянец Янник Синнер. На втором месте идет испанец Карлос Алькарас, замыкает тройку ведущих игроков немец Александр Зверев.

Помимо Медведева, в ведущей сотне теннисистов присутствуют еще два россиянина. 16-ю позицию в рейтинге занимает Андрей Рублев, Карен Хачанов идет 39-м.

В чемпионской гонке АТР Медведев находится на пятом месте. Восемь сильнейших теннисистов попадут на итоговый турнир сезона АТР, который пройдет с 15 по 22 ноября в итальянском Турине.