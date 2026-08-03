Банк России выпустил монеты с очковой гагой и ушастой круглоголовкой

ЦБ выпустил в обращение три серебряных монеты с изображением редких животных

Банк России выпускает в обращение памятные серебряные монеты с изображением кавказской лесной кошки, очковой гаги и ушастой круглоголовки. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Монеты тиражом пять тысяч единиц каждая и номиналом два рубля из серии «Красная книга» выполнены из серебра 925 пробы. На оборотной стороне монет расположено выполненное в рельефе и цвете изображение соответствующего редкого животного с его названием.

Например, самец очковой гаги показан в цвете стоящим на земле на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения водной поверхности. В ЦБ напомнили, что такие монеты являются законным средством наличного платежа на территории страны и обязательны к приему по номиналу без каких-либо ограничений.

В июле также было объявлено о выходе в обращение памятной трехрублевой монеты, посвященной 400-летию основания города Набережные Челны, на оборотной стороне которой расположены изображения герба Набережных Челнов, мэрии и бизнес-центра, а также грузовика КамАЗ на фоне городского пейзажа.