Банк России выпустил серебряную монету с изображением грузовика

ЦБ объявил о выводе в оборот трехрублевой монеты, посвященной 400-летию Набережных Челнов

Центробанк (ЦБ) РФ объявил о выходе с 14 июля в обращение памятной монеты, посвященной 400-летию основания города Набережные Челны. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Монета номиналом три рубля, выпущенная трехтысячным тиражом, выполнена из серебра 925 пробы и имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. На ее оборотной стороне расположены изображения герба Набережных Челнов, мэрии города и бизнес-центра, а также грузовика «КамАЗ» на фоне городского пейзажа.

«Набережные Челны — сердце промышленности Татарстана. С его именем неразрывно связана история автомобильного гиганта "КамАЗ", с конвейера которого ровно 50 лет сошел первый грузовик. Завод определил не только экономику города — он стал родиной многих трудовых династий», — отметили в ЦБ.

Ранее стало известно, что в ПАО «КамАЗ» намерены в скором времени выйти на рынок с антропоморфными роботами собственной разработки. Речь идет о манипуляторах, гибкость и антропометрия которых соответствуют параметрам человеческой руки, наделенных сменными захватами для быстрой перестройки под новые операции, а также для удаленного управления и обучения новым навыкам.