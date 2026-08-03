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14:37, 3 августа 2026 (обновлено: 14:40, 3 августа 2026)Моя страна

800-летний крест с серебром нашли в российском регионе

В Торжке нашли каменный крест XIII века с серебряными накладками
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

В Торжке Тверской области при раскопках нашли 800-летний каменный крест с серебряными накладками, рассказала заведующая отделом археологии музея-заповедника «Торжок», специалист ИА РАН Наталья Сарафанова.

Крест нашли в прошлом году. От него сохранилась только маленькая часть. Он был найден в слое начала XIII века.

Сейчас находку подготавливают к сдаче в музей-заповедник «Торжок», где он и будет храниться. Ранее Сарафанова показала другие находки — фрагмент средневекового браслета и два фрагмента деревянных гребней XIII-XIV веков.

До этого в связываемом с Рюриком древнейшем варяжском могильнике в урочище Плакун под Старой Ладогой археологи нашли тысячелетний крест, боевой топор, ладейные заклепки и капсулу времени с посланием от коллег из 1968 года.

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