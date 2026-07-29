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17:09, 29 июля 2026Моя страна

В связываемом с Рюриком могильнике нашли тысячелетний крест

В Старой Ладоге в варяжском могильнике нашли тысячелетний крест
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: VicVa / Shutterstock / Fotodom

В связываемом с Рюриком древнейшем варяжском могильнике в урочище Плакун под Старой Ладогой археологи нашли тысячелетний крест, боевой топор, ладейные заклепки и капсулу времени с посланием от коллег из 1968 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Раскопки кургана №11 в урочище Плакун завершились недавно, и обнаруженные артефакты связывают с первыми ладожанами — теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика в 862 году. Крест, возраст которого превышает тысячу лет, а также боевой топор и ладейные заклепки, подтверждают высокий статус захоронения и его связь с древнерусской дружинной культурой. Особый интерес вызвала капсула времени 1968 года, оставленная советскими археологами, работавшими здесь же.

Старая Ладога считается одним из древнейших поселений, где зародилась российская государственность, и в свое время была ключевым торговым и военным центром Древней Руси. Образцы найденных предметов направят на лабораторные исследования, чтобы уточнить их датировку и происхождение.

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