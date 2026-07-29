В России закроется маркетплейс

Маркетплейс «Магнит-маркет» объявил об отказе от развития универсального маркетплейса

После объединения «Магнит Маркета» с e-commerce-контуром «Магнита» площадка прекратит работу в качестве универсального маркетплейса. Об этом со ссылкой на сообщение компании в Telegram-канале для партнеров и ее пресс-службу пишут «Ведомости».

Продавцам уже предложили вывезти со складов товары, а с 6 сентября работа основной витрины на сайте и в приложении для покупателей остановится.

Как объяснил представитель ретейлера, «Магнит» отказывается от «лобовой конкуренции с двумя крупнейшими игроками рынка» и поменяет бизнес-модель в сторону «расширенной полки». В результате на место маркетплейса придет площадка, где основной ассортимент торговой сети дополнят позициями бытовой химии, косметики и товаров для дома.

По его словам, развитие «Магнит Доставки» идет хорошо, поэтому ретейлер рассматривает вариант ее использования для дальнейшего взаимодействия с продавцами. «Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы "Магнита"», — заключил он.

До прекращения работы в текущем формате с 20 августа продавцы больше не смогут отгружать товары со склада продавца через партнерские пункты выдачи заказов (ПВЗ). В следующие две недели им будут доступны только сортировочные центры и кросс-доки. Также до конца лета постепенно будут поэтапно приостанавливать работу партнерские ПВЗ.

В комментариях к заявлению площадки селлеры отмечают, что недавно «Магнит Маркет» анонсировал «Сезон скидок» до 21 сентября, а также вместе с другими маркетплейсами обновил оферту из-за возможных атак беспилотников на склады. Таким образом, предполагают они, решение о скорой смене формата было принято неожиданно.

