Юрист рассказала о возмещении ущерба за вытоптанные соседской собакой грядки

Юрист Свечникова объяснила, что за вытоптанные соседской собакой грядки отвечает ее хозяин

В России расходы на восстановление участка, поврежденного соседской собакой, обычно возлагают на его хозяина или человека, которому питомца передали под присмотр. Об этом в беседе RT рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Софья Свечникова.

Чтобы добиться возмещения ущерба за вытоптанные грядки, юрист рекомендует сразу же зафиксировать последствия происшествия на фото. «Потребовать можно стоимость погибших растений, ремонта ограждения, восстановления почвы, уборки территории, материалов, доставки и работы специалистов», — объяснила она.

По словам Свечниковой, также стоит пригласить свидетелей и составить акт с подробным описанием повреждений. Дополнительными доказательствами послужат записи камер и переписка с владельцем питомца.

После этого составляется досудебная претензия хозяину животного, говорит Свечникова. Если же тот откажется платить или проигнорирует требование, остается обратиться в суд.

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