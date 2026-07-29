Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:10, 29 июля 2026Из жизни

Самый загадочный убийца США потребовал нового суда

Самый загадочный убийца США Брайан Кобергер решил добиться нового суда
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Kyle Green / Pool via Reuters

Брайан Кобергер, которого прозвали самым загадочным убийцей США, обвинил адвокатов в своем приговоре и решил добиваться нового суда. Об этом он заявил в интервью The New York Times (NYT).

В июле 2025 года Кобергера приговорили к пожизненному сроку за расправу над четырьмя студентами Университета Айдахо в ноябре 2022 года. Преступник до последнего отказывался признавать вину, а его защита требовала новых экспертиз. 3 июля Кобергер неожиданно пошел на сделку со следствием и сознался в преступлении, чтобы избежать электрического стула.

Однако в заявлении, опубликованном The New York Times 26 июля, Кобергер написал, что намерен отозвать признание и требовать нового разбирательства. Мужчина пояснил, что пошел на сделку из-за «ложных обещаний» юристов. В телефонной беседе с журналистом издания Кобергер сказал, что имеет «неоспоримые основания считать себя невиновным».

Материалы по теме:
В сети решили помочь полиции и раскрыть зверское убийство студентов. Как это сделало невыносимой жизнь невиновных людей?
В сети решили помочь полиции и раскрыть зверское убийство студентов.Как это сделало невыносимой жизнь невиновных людей?
13 февраля 2023
«До него никому не было дела» Кого подозревают в самом загадочном и жестоком преступлении последних лет в США
«До него никому не было дела»Кого подозревают в самом загадочном и жестоком преступлении последних лет в США
2 сентября 2023
Автор самого громкого убийства последних лет в США пытается убедить всех в своей невиновности. Почему над ним смеются?
Автор самого громкого убийства последних лет в США пытается убедить всех в своей невиновности. Почему над ним смеются?
27 апреля 2024

Кобергера признали виновным в расправе над четырьмя студентами Университета Айдахо в городе Москоу, совершенной 13 ноября 2022 года. По версии обвинения, ночью мужчина проник в дом, комнаты в котором снимали Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл, а также ее возлюбленный Итан Чапин, и напал на них с ножом. Мотив преступления до сих пор неизвестен.

В январе 2026 года следователи обнародовали главные улики по делу Кобергера. Одним из основных аргументов прокуратуры были ножны от 33-сантиметрового ножа, на которых нашли ДНК преступника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержан второй участник избиения российского ученого
    Украинский командир вместо фронта отправил 80 бойцов на стройку своего дома
    Минобороны выпустило заявление после атаки более сотни дронов ВСУ на Россию
    Уролог предупредил мужчин о последствиях работы с ноутбуком на коленях
    Любителя мухоморов спасли в Москве
    Украина обжаловала решение МОК о восстановлении ОКР
    Вероятным убийцей модели из Ромашково оказался бизнесмен-сожитель
    Российскую модель нашли убитой
    Четвертую экономику мира накрыло волной мигрантов
    Москвичей призвали не ждать жары в августе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok