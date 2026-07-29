Самый загадочный убийца США потребовал нового суда

Самый загадочный убийца США Брайан Кобергер решил добиться нового суда

Брайан Кобергер, которого прозвали самым загадочным убийцей США, обвинил адвокатов в своем приговоре и решил добиваться нового суда. Об этом он заявил в интервью The New York Times (NYT).

В июле 2025 года Кобергера приговорили к пожизненному сроку за расправу над четырьмя студентами Университета Айдахо в ноябре 2022 года. Преступник до последнего отказывался признавать вину, а его защита требовала новых экспертиз. 3 июля Кобергер неожиданно пошел на сделку со следствием и сознался в преступлении, чтобы избежать электрического стула.

Однако в заявлении, опубликованном The New York Times 26 июля, Кобергер написал, что намерен отозвать признание и требовать нового разбирательства. Мужчина пояснил, что пошел на сделку из-за «ложных обещаний» юристов. В телефонной беседе с журналистом издания Кобергер сказал, что имеет «неоспоримые основания считать себя невиновным».

Кобергера признали виновным в расправе над четырьмя студентами Университета Айдахо в городе Москоу, совершенной 13 ноября 2022 года. По версии обвинения, ночью мужчина проник в дом, комнаты в котором снимали Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл, а также ее возлюбленный Итан Чапин, и напал на них с ножом. Мотив преступления до сих пор неизвестен.

В январе 2026 года следователи обнародовали главные улики по делу Кобергера. Одним из основных аргументов прокуратуры были ножны от 33-сантиметрового ножа, на которых нашли ДНК преступника.