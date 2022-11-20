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18:50, 20 ноября 2022Из жизни

Неизвестный проник в дом и зарезал четырех спящих студентов

В США неизвестный проник в дом и зарезал четырех спящих студентов

Фото: AlanDavisPhoto / shutterstock

Загадочное убийство четырех студентов, произошедшее в американском городе Москоу, штат Айдахо, поставило полицию в тупик. Об этом сообщает издание New York Times.

Нападение произошло рано утром 13 ноября. Неизвестный проник в дом, который снимали пять студенток местного университета, и зарезал троих спящих девушек. Четвертой жертвой стал возлюбленный одной из погибших. Об убийстве стало известно лишь около полудня, когда проснулись студентки, оставшиеся в живых.

По версии следствия, некоторые из погибших пытались оказать сопротивление. Экспертиза показала отсутствие следов сексуального насилия. Сотрудникам полиции пока не удалось найти нож, который использовал нападавший.

Одной из зацепок, которую удалось найти следствию, стало видео, снятое камерой автолавки на одной из улиц Москоу. На нем запечатлены две девушки, которые через несколько часов станут жертвами убийства. Сейчас полиция разыскивает неизвестного мужчину, также попавшего в кадр, и водителя автомобиля, подвозившего их домой. Подозрения не сняты и с соседок погибших, которые остались в живых.

Также рассматривается связь между преступлением и телефонными звонками, которые незадолго до гибели сделала одна из убитых студенток. Она семь раз пыталась дозвониться бывшему возлюбленному, с которым недавно рассталась, однако тот спал и не снимал трубку. Сестра погибшей сомневается, что звонки что-то значат: девушка часто названивала знакомым по ночам и добивалась, чтобы они ответили, причем зачастую без серьезной причины.

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Несмотря на то что дело расследуют около 50 сотрудников ФБР, пока не было совершено ни одного ареста. Правоохранительные органы возлагают надежды на данные мобильных операторов и соцсетей, которые позволят установить людей, находившихся около места преступления той ночью. Кроме того, полицейские опрашивают компании, которые могли продать нож, использовавшийся убийцей.

Мэр Москоу Арт Беттге заявил, что причиной убийства могла быть ревность, однако позднее признал, что об этом рано говорить. В соцсетях жители города связывают нападение на студентов с жестоким убийством собаки, произошедшим неподалеку. Неизвестный освежевал пса, как оленя, пишет Daily Mail.

В Москоу проживают около 25 тысяч человек. Это первое убийство за семь лет, которое произошло в городе.

Ранее сообщалось, что семейная пара из американского штата Миссури убила беременную женщину ради похищения нерожденного ребенка. Жертву похитили под предлогом устройства на работу.

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Олег Парамонов
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