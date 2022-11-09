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02:00, 9 ноября 2022Из жизни

Семейная пара убила беременную женщину ради похищения нерожденного ребенка

В США семейная пара убила беременную женщину, чтобы завладеть ее нерожденным ребенком

Фото: unsplash

В США арестовали семейную пару из штата Миссури, которая обвиняется в том, что похитила и убила беременную женщину и ее нерожденного ребенка. Об этом сообщает KFSM-TV.

Мать троих детей Эшли Буш пропала 31 октября. Это произошло, когда она находилась на восьмом месяце беременности и хотела найти временную подработку. Женщина начала просматривать объявления в группах для матерей в социальной сети и договорилась о собеседовании с некоей Люси Берроуз.

Позже выяснилось, что Берроуз — вымышленные имя, под которым скрывалась 42-летняя Эмбер Уотерман. По версии следствия, она увидела объявление Буш и решила организовать ее похищение, чтобы завладеть нерожденным ребенком.

31 октября жених Буш отвез возлюбленную на встречу с Берроуз. В 15:00 она написала, что возвращается. Вскоре мужчина увидел машину, в которой находилась его невеста и некая женщина. Автомобиль проехал мимо, не остановившись. Он связался с компанией, которую якобы представляла Берроуз, но там сказали, что такая сотрудница у них не числится.

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В тот же день Эмбер Уотерман вызвала в службу спасения из своего дома в штате Миссури и сказала, что у нее родился мертворожденный ребенок. Коронер доставил младенца в местное похоронное бюро, а Эмбер Уотерман и ее супруг Джейми заявили, что хотят организовать похороны 2 ноября.

В день похорон коронер позвонил в бюро и сказал, что должен взять пробу ДНК ребенка в связи с поисками пропавшей женщины. Когда Джейми Уотерман услышал об этом, он, по словам очевидцев, вскочил и выбежал из зала.

Полиция задержала пару. На допросе мужчина сказал, что жена призналась ему в убийстве Буш. Супруги завернули тело покойной в брезент и сожгли его, а останки выбросили.

Эмбер и Джейми Уотерман были арестованы 3 ноября. Женщину обвиняют в похищении и убийстве, а ее мужа в соучастии в этих преступлениях.

Ранее сообщалось, что в США мать-убийцу разоблачили через 29 лет после смерти ее ребенка. Разоблачить преступницу удалось в результате длительного исследования генетической генеалогии младенца, погибшего в 1993 году.

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Никита Савин
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