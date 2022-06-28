Мать-убийцу разоблачили через 29 лет после смерти ее ребенка

The Sun: 53-летнюю женщину арестовали за убийство дочери через 29 лет

Следователи из США сумели идентифицировать и задержать женщину, которая убила собственную новорожденную дочь в 1993 году. Об этом сообщает The Sun.

53-летняя женщина сдалась специальному агенту полиции и была арестована в городе Хьюго, штат Оклахома, в пятницу, 24 июня. Отдел по расследованию преступлений прошлых лет занимался смертью неизвестной девочки, тело которой было обнаружено почти 29 лет назад, 8 декабря 1993-го, во дворе одного из домов его хозяином. Тогда было установлено, что неизвестный убийца перерезал ребенку горло.

Директор Бюро расследований штата Оклахома Рики Адамс рассказал, что разоблачить мать удалось в результате длительного исследования генетической генеалогии погибшего младенца. 15 июня женщина согласилась сдать биологические материалы для проведения ДНК-экспертизы, которая подтвердила, что именно она является матерью убитой девочки.

В 1993 году вскрытие показало, что ребенок родился здоровым и погиб именно от нанесенной острым предметом раны. Следствие установило, что тогда женщина работала в детском саду и скрывала беременность от окружающих. После рождения дочери мать расправилась с ней и закопала во дворе дома, где тогда жила.

Женщина была арестована и обвинена в умышленном убийстве первой степени.

Ранее сообщалось, что в США полиция арестовала женщину, которая убила новорожденную дочь 37 лет назад. Тело ребенка принесла к дому своих хозяев собака в декабре 1985 года в городе Френчвилл на севере штата Мэн.