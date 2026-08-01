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03:15, 1 августа 2026Мир

Мирошник рассказал о стремлении США к получению прибыли во внешней политике

Мирошник: США стремятся к получению прибыли во внешней политике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

США стремятся к получению прибыли во внешней политике, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат сравнил политику с игрой в шахматы. По его мнению, на события, которые разворачиваются в разных углах этой шахматной доски, нужно смотреть через разные призмы.

«Призмы американцев — они сменяемы, но есть одна главная, по крайней мере, в нынешней ситуации — это прибыль. Это прибыль, это мобилизация денег», — подчеркнул он.

Ранее американский президент Дональд Трамп признал, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине.

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